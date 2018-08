Brandweer moet mest opruimen Koen Baten

29 augustus 2018

19u40 0

De brandweer van Ninove moest woensdagavond uitrukken naar deelgemeente Voorde, waar een lading mest op de rijbaan van de Brakelsesteenweg terechtgekomen was. Vermoedelijk ging het om een lading die een landbouwer onderweg verloren had. De hoeveelheid was beperkt en veel verkeershinder was er niet. De brandweer ruimde de mest op.