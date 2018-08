Brand legt Brasserie Bekas amper twee maanden na opening alweer stil Koen Baten

10 augustus 2018

13u10 2 Ninove Brasserie Bekas, op de Graanmarkt, moet na twee maanden de deuren alweer tijdelijk sluiten. Het gevolg van een zware brand, die vrijdagochtend omstreeks 6 uur uitbrak. "Mijn levenswerk...", zucht uitbater Seyid Tapan.

De brand, die opgemerkt werd door een voorbijganger, ontstond achteraan in de brasserie na een kortsluiting in een ijsmachine die onder de toog opgesteld was. Geen splinternieuw toestel, maar defecten waren er niet. Bij aankomst van de brandweer hing de zaak al vol zwarte rook. De vlammen konden snel geblust worden, maar de schade is desondanks groot.

Maanden ben ik hier aan de slag geweest om mijn droom te verwezenlijken, en nu is die voor een groot deel verwoest... Maar ik ga het hoofd niet laten hangen Seyid Tapan

Bekas opende pas op 18 juni van dit jaar de deuren. Maar de zaak draaide goed en begon stilaan bekendheid te vergaren in de Ninoofse regio. "Het is echt bijzonder jammer dat dit net nu moet gebeuren", reageert Seyid. "We hadden net een goede opstart achter de rug en we waren aan onze naam aan het werken. Maanden ben ik hier aan de slag geweest om mijn droom te verwezenlijken, en nu is die voor een groot deel verwoest. Dit was echt mijn levenswerk... Voorlopig heb ik niets anders meer."

Omdat er flink wat rookschade is, zal de zaak een hele tijd gesloten moeten blijven. "De plafonds, muren, tafels... Allemaal zwart van het roet", toont Seyid. "Het zal wel even duren vooraleer we dit allemaal opgefrist krijgen." De toog liep de zwaarste schade op. "De verzekeringsmaatschappij zal nog ter plaatse komen en een dossier opmaken. Gelukkig heb ik een verzekering, maar ik ben vooral bijzonder opgelucht dat er geen slachtoffers gevallen zijn. Voor hetzelfde geld was dit gebeurd tijdens de openingsuren. Dat zou veel erger geweest zijn."

Ondanks de zware klap wil Seyid de brandweer en de burgemeester een dikke pluim geven. "Zij waren snel ter plaatse en konden, ondanks alles, de schade toch nog beperken. De brandweer kon ook verhinderen dat het vuur zou overslaan naar de aanpalende panden, en daar ben ik hen echt heel dankbaar voor. Ik zal er nu alles aan doen om de schade zo snel mogelijk te herstellen en mijn zaak te heropenen. Ik ga mijn hoofd zeker niet laten hangen."