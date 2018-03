Brand in vuilniswagen 14 maart 2018

02u54 0

In de Eichemstraat in Appelterre-Eichem brak gisternamiddag rond 15 uur brand uit in een vuilniswagen van Ilva. De vuilniswagen was gevuld met papier en karton. De vuilnismannen verwijderden zo snel mogelijk het papier uit de vuilniswagen. De brandweer van Ninove was snel ter plaatse en kon de brand snel onder controle krijgen. Het voertuig zelf liep geen schade op. Door de brand de straat tijdelijk afgesloten. (KBD)