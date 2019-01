Bram & Lennert vormen Plomblom om tot één grote dansvloer, extra voorstelling na uitverkocht concert Claudia Van den Houte

15 januari 2019

19u31 2 Ninove Het Ninoofse muzikale duo Bram & Lennert geeft op zaterdag 9 februari en zondag 10 februari twee concerten in cultuurcentrum De Plomblom.

Bram & Lennert staan al twaalf jaar op het podium en zijn binnenkort in cc De Plomblom in Ninove te gast onder het thema ‘Dansen’. “Het concept is dat je niet stil zit, maar danst. Daarom zijn er uitzonderlijk staanplaatsen in cc De Plomblom”, vertelt organisator Jeroen Wiggeleer, zelf gekend als dj Franzke. “Ze passen hun repertoire volledig aan voor dit exclusieve concert en worden begeleid door een vierkoppige liveband. Danseressen mochten uiteraard ook niet ontbreken. De ‘put’ van De Plomblom’ wordt zelfs dichtgemaakt en waar normaal de tribune is wordt het één grote dansvloer.”

Omdat het concert op zaterdag 9 februari al maanden is uitverkocht, komt er een extra concert op zondag 10 februari om 15 uur. Er zijn nog een honderdtal tickets te koop. Tickets kosten 25 euro per persoon en zijn te reserveren via jeroenevents@telenet.be of 0486/99.61.56. Er zijn ook kaarten te verkrijgen bij snoepwinkel candy&gifts in Ninove en Culture Pub in Ninove. Op aanvraag zijn er ook enkele zitplaatsen.