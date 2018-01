Bouw Sociaal Huis start maandag ALLE SOCIALE DIENSTEN WORDEN GECENTRALISEERD OP ÉÉN LOCATIE CLAUDIA VAN DEN HOUTE

02u33 0 Foto repro CVHN Een toekomstbeeld van het Sociaal Huis, dat eind 2019 moet klaar zijn. Ninove De stad laat vanaf maandag een Sociaal Huis bouwen waarin alle sociale dienstverlening wordt gecentraliseerd. Het gebouw wordt aan het huidige OCMW gebouwd en zal onder meer ook een Huis van het Kind, lokalen voor Leerpunt en tal van andere instanties, en sociale woningen bevatten. Het Sociaal Huis moet eind 2019 af zijn.

De werken voor een Sociaal Huis langs de Burchtstraat gaan maandag 22 januari van start. Het gebouw zal aanpalen aan het huidige OCMW-gebouw. "Een oude stookplaats zal worden afgebroken en in de plaats komt een grotere aanbouw", vertelt OCMW-voorzitter Lieven Meert (Samen/sp.a). "Het eigenlijke Sociaal Huis komt vooral op het gelijkvloers en op de tweede en derde verdiepingen komen er telkens vijf sociale appartementen, tien in totaal dus. Het gebouw zal even hoog zijn als het huidige gebouw. Met de nieuwbouw zullen de speelotheek, het kinderopvangloket, de dienst sociale zaken, het OCMW, PWA, Leerpunt, het Huis van het Kind, het Huis van het Nederlands, Inburgering en Integratie, de VDAB-zitdagen en meer op dezelfde locatie gevestigd zijn. Het is de bedoeling om de sociale dienstverlening te centraliseren, zodat mensen niet meer van het ene naar het andere moeten lopen. Alles wat sociaal is, zit samen", aldus Meert.





Reorganiseren

In het bestaande gebouw zal er het één en het ander worden gereorganiseerd. "Het OCMW blijft in het bestaande gebouw, maar een aantal diensten, zoals de personeelsdienst en de financiële dienst verhuizen naar het stadhuis, waardoor er plaats vrijkomt om bijvoorbeeld de speelotheek op het gelijkvloers van het bestaande gebouw te huisvesten. Het Huis van het Kind komt dat weer vooral in het nieuwe gebouw, net als de lokalen voor Leerpunt, die op de eerste verdieping te vinden zullen zijn. De gesprekslokalen zullen voor alle diensten gebruikt kunnen worden, bijvoorbeeld ook voor de zitdagen van de VDAB."





Parking blijft behouden

In tegenstelling tot wel eens gedacht, zullen er voor de bouw van het Sociaal Huis geen parkeerplaatsen verdwijnen op de parking van de OCMW-site. De parking zal wellicht pas over enkele jaren sneuvelen, als het masterplan voor de OCMW-site wordt uitgevoerd. "De parking blijft voorlopig behouden", bevestigt Meert. "Tijdens de werken is het OCMW-gebouw alleen langs de Burchtstraat te betreden. De zij-ingang vanop de parking zal niet meer toegankelijk zijn en zal bij de bouw geïntegreerd worden in het nieuwe gebouw." De stad laat het Sociaal Huis bouwen door de sociale huisvestingsmaatschappij Denderstreek. "Zij zijn immers gespecialiseerd in bouwen." De totale kostprijs bedraagt 4,3 miljoen euro. Daarvan wordt 2,25 miljoen euro geïnvesteerd door het OCMW. De rest van het totale bedrag wordt vooral bijgedragen door sociale huisvestingsmaatschappij Denderstreek en Leerpunt.