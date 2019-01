Bomen dragen kleding om minderbedeelden te helpen Claudia Van den Houte

25 januari 2019

21u53 3 Ninove Het is een opvallend beeld: nabij de Begijnebrug in Ninove dragen er drie bomen kledij. Die is bedoeld voor minderbedeelden.

De kledij aan de bomen is een initiatief van de Facebookgroep ‘Zonder Honger Naar Bed’ om minderbedeelden warme kleding te bezorgen. Eerder hingen Rita Devalckeneer en Brigitte Van Bellingen, de oprichters van ‘Zonder Honger naar bed’, ook al een warme jas aan een boom op de hoek van de Centrumlaan en de Bevrijdingslaan. Via hun Facebookgroep wordt er eten dat anders zou worden weggegooid, weggegeven aan mensen die het niet breed hebben. Ook de nieuwe actie werd opgestart om mensen in armoede te helpen. “De kleding is bedoeld voor wie het moeilijk heeft en het een beetje warmer wil hebben in de winter”, klinkt het.