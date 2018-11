Boete en rijverbod voor dronken bestuurder die omheining van buurvrouw vernielde Koen Baten

29 november 2018

Erik V. uit Ninove moest zich vanmiddag verantwoorden voor de politierechtbank in Aalst nadat hij op 22 november 2017 met zijn wagen tegen de omheining van de buurvrouw was gereden. De man was die avond naar een verjaardagsfeestje geweest 500 meter verderop, maar had er wel zijn wagen voor gebruikt. “Schrijnend dat hij voor zo een korte afstand zijn wagen gebruikte", aldus de politierechter. De man zelf was niet aanwezig maar liet zich bijstaan door een advocaat. Op het moment van de feiten was de beklaagde zwaar dronken en had hij 2,8 promille in zijn bloed. “Het was een zeer domme beslissing van mijn cliënt en dat beseft hij nu", aldus zijn raadsman. Het ongeval leverde de man een boete van 1.600 euro op en drie maanden rijverbod. Bovendien moet hij ook medische proeven afleggen om te zien of er geen alcoholprobleem is, omdat hij rondreed met een bijzonder hoge alcoholwaarde.