Boete en rijverbod voor beklaagde die verkeersbord meesleurt onder zijn wagen Koen Baten

17 december 2018

16u51 0 Ninove Kris B. moest zich maandagmiddag verantwoorden voor de rechtbank in Aalst na een wel zeer bizar ongeval in Ninove.

Op 20 oktober 2017 was de man op weg naar huis met de wagen, toen hij plots de controle over het stuur verloor. Hij ramde hierbij een verkeersbord dat onder zijn wagen terechtkwam en bleef hangen. De man reed echter gewoon verder in de hoop dat het verkeersbord wel zou lossen. Toen de politie de man kon lokaliseren, bleek dat hij 2,8 promille in zijn bloed had. “Hij had niet de intentie om te vluchten", aldus zijn advocate. “Hij wou gewoon het bord kwijtraken, maar dat bleek niet te lukken. Het ging om een bijzonder moeilijke periode voor mijn cliënt. Normaal drinkt hij nooit zo veel, maar door privé gebeurtenissen liet hij zich even gaan”, klinkt het.

B. werd veroordeeld tot een boete van 3.360 euro, waarvan meer dan de helft met uitstel. Naast de boete kreeg de man ook een rijverbod van 1,5 maand. Dat mag hij ondergaan in de weekends op vraag van zijn advocaat.