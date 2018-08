Boekenkaftdag Ezelsoor in De Plomblom Claudia Van den Houte

30 augustus 2018

In cultuurcentrum De Plomblom in Ninove kunnen gezinnen met kinderen vanaf 6 jaar op woensdag 5 september boeken kaften tijdens de boekenkaftnamiddag van Ezelsoor.

Iedereen kan woensdag tussen 13 uur en 16 uur gratis en origineel vormgegeven kaftpapier krijgen in cc De Plomblom. Het kaftpapier werd ontworpen door kinderen en jongeren uit de 24 steden en gemeenten die deelnemen aan het project. Zo is er ook kaftpapier uit Ninove beschikbaar dat gemaakt werd door een leerlinge uit het eerste jaar secundair onderwijs aan het Heilige Harten Secundair. Naast het kaften zelf is er ook heel wat randanimatie in cc De Plomblom tijdens de boekenkaftnamiddag. Striptekenaars zullen aanwezig zijn om een boek of schrift te personaliseren. Er zijn creatieve en muzikale workshops, en verschillende verenigingen stellen hun werking voor. De verschillende ontwerpen van kaftpapier zijn te vinden op www.ezelsoor.info.