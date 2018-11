Boekenbeurs en kunsttentoonstelling in Trefpunt De Linde Claudia Van den Houte

05 november 2018

11u25 0 Ninove Het Davidsfonds (DF) Meerbeke organiseert op 16, 17 en 18 november haar 49ste boekenbeurs en kunsttentoonstelling in Trefpunt De Linde.

Op de boekenbeurs kan je de ‘Vers geperst’ DF-boeken inkijken en het lidmaatschap van de culturele vereniging verwerven of verlengen door DF-boeken te bestellen. Je kan snuisteren in het grote aanbod van boekhandel De Zondvloed en eventueel een werk kopen. Daarnaast is er een uitgebreid aanbod van kinder- en jeugdboeken en fictie en non-fictie voor volwassenen. Er is een stand van uitgeverij Muurkranten met posters en wenskaartjes voor alle gelegenheden. Ook VVV Ninove vzw en De Valier vzw hebben een infostand.

Tijdens de kunsttentoonstelling kan je bovendien kuieren langs de standen van verschillende kunstenaars die hun werk tentoonstellen en te koop aanbieden.

De basisscholen van Ninove en de deelgemeenten Meerbeke, Denderwindeke, Appelterre en Okegem krijgen de kans om met hun vijfde en zesde leerjaren deel te nemen aan de Junior Journalistwedstrijd met als thema Meesterschap. De kinderen van de eerste en tweede graad basisonderwijs van de Meerbeekse scholen kunnen hun creatief talent laten zien in een tekenwedstrijd.

De boekenbeurs en kunsttentoonstelling opent op vrijdag 16 november om 20 uur in samenwerking met de Academie voor muziek, woord en dans. Gastspreker is William Minnaert. Zaterdag 17 november is de beurs en expo open van 10 tot 12 uur en van 14 tot 20 uur, op zondag 18 november tot 19 uur. Om 10.30 uur is er zondag de uitreiking van de prijzen van de tekenwedstrijd. Om 17 uur komen de winnaars van de Junior Journalistwedstrijd hun prijzen afhalen.