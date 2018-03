Bob en Kenny starten E-lunch.be ONLINEDIENST LEVERT VERSE MAALTIJDEN AAN HUIS CLAUDIA VAN DEN HOUTE

22 maart 2018

02u34 0 Ninove Kenny Pappaert en Bob Van Lierde hebben E-lunch.be opgericht. Wie geen tijd heeft om boodschappen te doen en te koken, kan met de nieuwe onlinedienst verse maaltijden bestellen die aan huis worden geleverd.

De bezielers van E-lunch.be, Kenny Pappaert en Bob Van Lierde, hebben elk al een eigen zaak. Denderleeuwenaar Bob startte elf jaar geleden de eetwinkel en traiteur 'Bob Lunch Bar', die gevestigd is langs de Centrumlaan in Ninove. Kenny heeft zijn traiteurzaak Orecah in Herne. "We hebben elkaar leren kennen via ons bedrijf", vertelt Bob. "De stap om samen te werken voor E-lunch.be was klein. Kenny voerde al broodjes uit naar bedrijven en ik maakte al dagschotels, maar voerde nog niet uit. De stap kon eigenlijk niet logischer zijn. Ik merkte in mijn zaak dat er een vraag was bij de klanten naar zo'n onlinedienst. Iedereen kan gebruik maken van E-lunch.be, bijvoorbeeld tweeverdieners die de tijd niet hebben om boodschappen te doen en een verse maaltijd te koken, mensen met studerende kinderen of met hulpbehoevende ouders, maar ook oudere mensen die zelf niet meer kunnen koken of niet alleen voor zichzelf willen koken. Zij hoeven het huis niet meer uit", aldus Bob.





Zes dagen houdbaar

Ook wie gewoon niet weet wat klaar te maken, kan terecht bij de nieuwe onlinedienst. Bob en Kenny bieden elke week vijf verse dagschotels en soepen aan. In het assortiment zitten ook vijf klassiekers die week na week kunnen worden besteld. "De dagschotels worden onder atmosfeer verpakt - een mengeling van stikstof en zuurstof - zijn vers bereid en worden gekoeld getransporteerd, waardoor ze minstens zes dagen houdbaar zijn. Er wordt twee keer per week aan huis geleverd. Mensen kunnen dus, als ze dat willen, voor een hele week eten bestellen. Ze hoeven dan gewoon elke dag een schoteltje in de microgolf te zetten en enkele gaatjes te prikken in de verpakking."





Abonnement

De dagschotels, soepen en klassieke gerechten worden elke dinsdag en vrijdag tussen 17 en 21 uur geleverd. De schotels zijn na vier minuten opwarmen in de microgolfoven klaar. E-lunch.be bedient momenteel in onze Denderregio de inwoners van Ninove, Geraardsbergen, Herzele, Aalst, Denderleeuw, Haaltert, Erpe-Mere en omstreken. De eerste bestellingen liepen volgens Kenny en Bob al vlot binnen. "De moderne consument wil ondanks de drukte toch genieten van een gezonde, verse en evenwichtige maaltijd", klinkt het. "Binnenkort leveren we ook aan bedrijven", aldus Bob. De prijs van de dagschotels varieert van 7 euro tot 14 euro. Er kan ook een abonnement worden genomen dat neerkomt op gemiddeld 8,5 euro per dagschotel. Meer informatie via www.e-lunch.be.