Bmx-demonstraties en straatacts op Wittte Donderdag 30 maart 2018

02u54 0

De handelaars van de binnenstad hebben gisteren opnieuw verschillende activiteiten georganiseerd voor Witte Donderdag, een jaarlijkse traditie in het Ninoofse stadscentrum.





Zo stonden er kraampjes opgesteld en was er een autoshow door ADNO met 13 autodealers in de Beverstraat en Lavendelstraat. Ook konden de bezoekers op het Oudstrijdersplein genieten van spectaculaire stunts tijdens een BMX-show. De kinderen konden zich uitleven op springkastelen, de paashaas kwam op bezoek en er was een ballonnenplooier en grime. Verschillende straatacts zorgden onder meer met muziek voor een gezellige sfeer. De bezoekers konden ook gratis frietjes krijgen bij de handelaar. (CVHN)