Blotevoetenpad prikkelt zintuigen van kinderen 10 april 2018

02u47 0

Drie studentes lager onderwijs van HoGent hebben een blotevoetenpad aangelegd in stedelijke basisschool De Hazelaar. Sylvie Dewaele, Marjolein Buelens en Laura Pauwels deden dat in het kader van hun bachelorproef. Het pad is 69 meter lang en ligt in de speelweide van de school. "Het pad is goed voor ontwikkeling van de voet, op vlak van spieren, motoriek en voetvastheid", vertelt Sylvie Dewaele. "Het werkt ook stressverlagend. Vele organen zijn gekoppeld aan de zool van de voet." De studentes betrokken ook podologen bij hun project. "Zij hebben ons veel tips gegeven en waren heel positief over ons initiatief. De kinderen leren door het pad ook prikkels waarnemen. Hun zintuigen worden geprikkeld en ze leren zich bewust te worden van hun eigen lichaam." (CVHN)