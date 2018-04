Blauwe stadswandeling 14 april 2018

De werkgroep '160 jaar liberalisme in Ninove' organiseert op zondagvoormiddag 15 april een 'Blauwe stadswandeling'. Deze begeleide wandeling in de binnenstad van Ninove, brengt de deelnemers in en langsheen een 10-tal panden met een liberale geschiedenis. Daarbij zullen onder meer drie Ninoofse historici uitleg geven over het liberale verleden van de panden. Ook de verbouwing van het historisch gebouw 'De Liberale Kring' komt aan bod. Beginpunt is het huis De Deyn/Oud Notarishuys in de Edmond De Deynstraat 24. De wandeling van 1,6 km eindigt in Zaal Violon in De Roosevelt. De wandelingen worden georganiseerd in groepen van maximaal 25 personen. Er wordt gestart om 9.30, 10, 10.30 en 11 uur. Inschrijven via blauwestadswandeling@gmail.com. (CVHN)