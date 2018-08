Bizar: FB-pagina dinsdagmarkt antwoordt in het Arabisch Redactie

29 augustus 2018

20u25 1 Ninove Wie woensdag een vraag stelde op de Facebook-pagina 'Dinsdagmarkt Ninove' kreeg een antwoord in het Arabisch. En daar werd behoorlijk misnoegd op gereageerd.

"De FB-pagina 'Dinsdagmarkt Ninove' heeft zich al volledig aangepast aan de realiteit in onze stad", klonk het bij Forza Ninove. "Een Ninovieter stelde de vraag of het op een bepaalde dag markt was, en kreeg een antwoord in het Arabisch... Met het logo van de stad erbij." Ook andere Ninovieters die een vraag stelden, kregen een antwoord in het Arabisch.

'Dinsdagmarkt Ninove' is geen Facebookpagina van de stad zelf, maar wel van de marktkramers. "Ik heb hen wel de toestemming gegeven om het logo van de stad te gebruiken", zegt schepen van Lokale Economie Alain Triest (Open Vld). "Blijkbaar krijg je op die pagina nu een antwoord in het Arabisch wanneer je een standaardvraag stelt. Uiteraard zijn dit geen standaardantwoorden van de stad — dat is te gek voor woorden. Het gaat duidelijk om een geprogrammeerd antwoordsysteem. Ik ga de beheerder vragen om de pagina voorlopig af te sluiten. Het is een goed initiatief om mensen op de hoogte te houden van de markt, maar wordt nu misbruikt om campagne te voeren (een verwijzing naar de uitlatingen van Forza Ninove, red.)."

Woensdagavond was de Facebookpagina offline.