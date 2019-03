Bijna 600 kinderen stappen mee in kinderstoet Claudia Van den Houte

17u14 1 Ninove Kindercarnaval was opnieuw een succes. Bijna 600 kinderen wandelden door de straten van Ninove.

Zowel individuele kinderen als groepen, waaronder jeugdbewegingen en scholen, namen deel aan de kinderstoet van de Ridders in de Wortelorde. Het thema van carnaval dit jaar is ‘Goed op Dreef’ - naar de grote werken in de Dreefstraat - en dat was ook in de kinderstoet goed weer te vinden. Zo waren er tal van verkeersborden en verkeerslichten te zien in de optocht, maar ook auto’s, vliegtuigen en meer.

De kinderstoet startte op het Oudstrijdersplein en eindigde aan de sporthal. Daar vond er een show van Papa Chico plaats. Er werd ook een kinderprins- en prinses verkozen. Kinderprins is Rune Mertens en kinderprinses is Margot Van Eeckhout. ‘Mini Wel Bestetj’ werd de winnaar bij de grote groepen met hun thema ‘De Pauw Wauw’. ‘Skiëf Gezoepen’ won in de categorie groepen met 6 tot 10 leden. Zij had als thema ‘Wettels Airlines’. Winnaar bij de kleine groepen werd ‘Wegwijsmeekes’. Liam Dominick ontvangt de Kleine Augustprijs van de Prinsencaemere.