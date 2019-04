Bijna 60 procent van alle bestuurders in overtreding op Geraardsbergsesteenweg Koen Baten

10 april 2019

13u56 3 Ninove Afgelopen maand maart werd bijna zestig procent van alle gecontroleerde voertuigen betrapt op overdreven snelheid in de Geraarsdbergsesteenweg in Nederhasselt. Van de 609 voertuigen waren er 354 voertuigen in overtreding. De snelheid is er beperkt tot 50 kilometer per uur.

Ook even verderop in Voorde worden op diezelfde steenweg ook nog een pak overtredingen vastgesteld. Ook hier rijdt 53,45 procent te snel. Hier waren 155 voertuigen in overtreding

Ook de Keylandstraat in Outer scoort niet goed qua respecteren van de snelheidsbeperking. Hier werden 333 voertuigen gecontroleerd en reden er 149 sneller dan de toegelaten 50 kilometer per uur. Goed voor bijna 45 procent van alle gecontroleerde voertuigen.

In totaal werden er in maart 10.217 voertuigen gecontroleerd. Hiervan waren er 1.976 van in overtreding.