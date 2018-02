Bijna 50 jaar na grootvader zelf prins CHENA SERGEANT (37) DERDE VROUW DIE SCEPTER ZWAAIT OVER CARNAVAL CLAUDIA VAN DEN HOUTE

05 februari 2018

02u28 0 Ninove Chena Sergeant (37) van carnavalsgroep Wel Bestetj is de nieuwe prins carnaval. Ze is pas de derde vrouwelijke prins in 58 jaar tijd, na prins Kelly en prins Frieda. Ze komt uit een carnavalsfamilie: haar grootvader Willy was bijna 50 jaar geleden ook prins. De zaal barstte uit haar voegen toen de nieuwe prins werd bekendgemaakt.

De prinsaanstelling lokte opnieuw een massa carnavalisten naar eventhal Cloë langs de Merellaan. De carnavalisten waren creatief aan de slag gegaan met het thema van de prinsaanstelling, 'camping Cosmos', en waren gekleed in de meest marginale outfits. Hoogtepunt van het feest was uiteraard de bekendmaking van de 58ste stadsprins. Dat bleef naar gewoonte tot het moment zelf een goed bewaard geheim, al was er de voorbije weken opnieuw heel wat gespeculeerd over wie het zou worden. Het publiek in de zaal ging uit zijn dak toen Karnavalraadsvoorzitter Pascal Carael bekendmaakte wie de nieuwe prins carnaval was.





De 37-jarige Chena Sergeant, in het dagelijkse leven boekhouder, wordt de derde vrouwelijke prins in 58 jaar. Prins, en geen prinses, benadrukte Carael. In Ninove zijn er geen prinsessen carnaval, maar krijgen vrouwelijke prinsen ook de titel van prins. Er werd al een tijdje gehoopt op een derde vrouwelijke prins, na prins Frieda in 1991 en prins Kelly in 2011. Twee jaar geleden klonk er duidelijke teleurstelling in de zaal toen Carael aankondigde dat de prins opnieuw een man was. Iets daarvoor had voormalig prins Kelly Goelens op Facebook de vraag gesteld of het niet eens tijd was voor een nieuwe vrouwelijke prins, een vraag waarop er veel reactie kwam. Vorig jaar werd het opnieuw een man, maar in de nacht van zaterdag op zondag was het dus zover.





"Het is een enorme eer dat ik als vrouw prins mag zijn. We weten allemaal dat dit niet elk jaar gebeurt", aldus kersvers prins Chena. Carnaval zit in haar in het bloed. Bijna 50 jaar geleden, in 1969, was haar grootvader Willy Sergeant prins. Ze neemt al sinds driejarige leeftijd deel aan carnaval. Eerst aan kindercarnaval, waar ze ook altijd in groep meegedaan heeft. Toch had ze er nooit van gedroomd om zelf prins te worden.





Groepsmens

"Ik had nooit gedacht prins te zijn. Ik heb nooit echt die ambitie gehad. Ik ben een echt groepsmens en heb mij nooit op die manier als individu gezien. Toen Pascal mij de vraag stelde, moest ik er even over nadenken. Deze titel krijg je echter maar één keer in je leven en mijn vriend Wim steunde me volledig, dus ben ik ervoor gegaan. Ik ben iemand die graag plezier maakt en ik wil mijn taak als prins met volle overtuiging doen."





Iets meer dan een maand lang moest Chena het grote nieuws verzwijgen.





"Dat was heel moeilijk, vooral de laatste week. Ik heb me een maand als opgejaagd wild gevoeld. Mijn vriend was de enige die het wist. Er valt nu een enorme last van mijn schouders." Chena richtte de carnavalsgroep Wel Bestetj in 2003 mee op en de groep is al drie jaar prinsenwacht. Nu mag ze dus zelf op een prinsenwagen gaan staan tijdens de carnavalsstoet op zondag 18 februari. "Laat het een jaar worden om nooit te vergeten."