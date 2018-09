Bijen centraal op eerste schooldag kleuters De Oogappel Claudia Van den Houte

03 september 2018

16u50 0 Ninove De eerste schooldag draaide voor de kleuters van de stedelijke basisschool De Oogappel rond bijen.

De kleuterjuffen van De Oogappel in Appelterre verwelkomden de kleuters en hun ouders op een speciale manier. Ze waren als bijen verkleed naar school gekomen. De kleuters werden ook getrakteerd op een lekker honingsnoepje en oefenden doorheen de dag een liedje en een bijendansje in. Dat brachten ze aan het einde van de schooldag voor hun ouders of grootouders. Het initiatief past binnen het jaarthema van de school 'PSST, hier groeien waarde(n)volle oogappels'. "Gedurende heel het schooljaar werken we rond waarden die een belangrijke rol spelen in ons leven, zoals beleefdheid en respect hebben voor de natuur", zegt peuterjuf Sarah De Turck van De Oogappel.