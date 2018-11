Bewonerstoneelgroep Schoonderhage brengt ‘Labyrint’ Claudia Van den Houte

12u05 5 Ninove ‘Scherven op Zolder’, de bewonerstoneelgroep van vzw Schoonderhage, brengt op vrijdag 16 november het toneelstuk ‘Labyrint’ in cultuurcentrum De Plomblom.

Schoonderhage vzw biedt zorg en ondersteuning aan volwassen met een mentale handicap: van intensieve woonondersteuning over dagbesteding tot begeleid werk. Het stuk ‘Labyrint’ vertelt hoe mensen met een mentale beperking omgaan met de gevolgen van de invoering van het systeem van persoonsvolgende financiering in de gehandicaptensector. “Onder het mom van ‘eigen beheer’ worden deze mensen en hun onmiddellijke omgeving ondergedompeld in een kluwen van complexe wetten en regeltjes”, klinkt het bij Schoonderhage.

‘Labyrint’ werpt ook een blik op de soms absurde regelgeving van de GAS-boetes, in het leven geroepen om het sociaal samenleven te vrijwaren van asociaal gedrag en overlast. Het toneelstuk is een aanklacht tegen de soms ‘kafkaiaanse’ regelgeving in onze hoogtechnologische maatschappij.

De 19 enthousiaste acteurs brengen hun spel onder leiding van drie regisseurs/coaches. De voorstelling speelt op vrijdag 16 november om 20 uur in CC De Plomblom aan de Graanmarkt in Ninove. Tickets kosten 6 euro en zijn te verkrijgen via 054/31.90.95 of info@schoonderhage.be.