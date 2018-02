Bewoners woonzorgcentrum Klateringen vieren carnaval 15 februari 2018

02u46 0 Ninove In woonzorgcentrum Klateringen langs de Centrumlaan ging carnaval Ninove al van start.

De bewoners kregen er bezoek van prins carnaval Chena, het seniorenprinsenpaar en verschillende carnavalsinstanties. Ook werd er een prins en prinses Klateringen aangesteld onder de bewoners. Etienne De Vos (84) werd prins en Marie-Louise Vetsuypens (87) werd prinses Klateringen. Beiden zijn er volgens het personeel steeds graag bij wanneer er iets te beleven valt in het woonzorgcentrum.





"Marie-Louise was vroeger al een heel sociaal iemand en heeft nog een winkel gehad. Ze breit heel graag en heeft al een voorraad sjaals in haar kamer", klinkt het. "Etienne maakt graag ambiance." Na de aanstelling, bracht prins Chena enkele nummers. De burgemeester en schepenen waagden zich ook aan een playback en brachten 'Daddy Cool' van Boney M., met aangepaste outfit en dansbewegingen. Verder werd er nog een grote taart aangesneden waarvan alle bewoners een stukje kregen en was er een carnavalsshow. (CVHN)