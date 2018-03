Bewoners woonzorgcentrum houden carnavalsfeest 09 maart 2018

De bewoners van rusthuis Castelmolen/ O.L.V met de Rozen hebben kunnen genieten van het jaarlijkse carnavalsfeest in de cafetaria. Ze vierden dat samen met de prins en prinses van het woonzorgcentrum. Prins Eddy De Boeck (71) en prinses Gerda Goossens (80) werden verkozen aan de hand van een quiz, waarin zij het beste scoorden. De bewoners konden tijdens het carnavalsfeest - een traditie die al jaren bestaat in Castelmolen - genieten van een optreden van muziekband 'De Kluivers'. Naar traditie lieten de prins en prinses op het einde van het feest ook opnieuw ballonnen op. Daaraan hangt een kaartje met de vraag om een briefje terug te schrijven. "Zo kregen we al brieven uit onder meer Italië, Polen en Duitsland", zegt Leen Vanderstappen, hoofd animatie.











(CVHN)