Bewoners wijk Hof Ter Duyst brengen poëzie in Iedereen Beroemd Claudia Van den Houte

24 januari 2019

Het VRT-programma 'Iedereen Beroemd' was gisteren, woensdag, te gast in wijk Hof Ter Duyst in Ninove. De programmamakers belden aan bij verschillende inwoners voor 'de deurvraag'.

Die deurvraag ging over poëzie. Poëzie blijkt weer hip te zijn, want de verkoop van poëziealbums is met 20 procent gestegen. De bewoners werd gevraagd of ze van poëzie hielden en of ze een gedicht of een stukje poëzie zouden kunnen brengen. Dat deden ze met verve. “Ik heb gewerkt voor de poen, maar nu ben ik tevreden met mijn pensioen” en “‘t Is goed in ‘t eigen hart te kijken nog even voor het slapengaan of ik van dageraad tot avond geen enkel hart heb zeer gedaan”, klonk het onder meer. Een koppel speelde zelfs een stukje van de balkonscène uit Romeo en Julia na.