Bewoners Schoonderhage quizzen erop los 18 april 2018

Vzw Schoonderhage heeft een succesvolle quiz georganiseerd voor mensen met een verstandelijke beperking in Buurthuis Hofstad in Aspelare. 15 ploegen gingen de strijd met elkaar aan. Ploegjes van bewoners van de verschillende afdelingen van vzw Schoonderhage, vzw Zonnestraal uit Lennik en OZC Sint-Vincentius uit Viane namen het tegen elkaar op. Aan het einde won de ploeg met de breedste algemene kennis. Het werd een spannende nek-aan-nekrace. Schoonderhage Lebeke (Outer) en Aalst wonnen nipt. Ze kregen hun prijs uit handen van schepen van Integratie en Onderwijs Katie Coppens (Samen/sp.a) uit Ninove en directeur van Schoonderhage Sharon Hietbrink. Elke quizzer ging dankzij de sponsors met een prijs naar huis. De quiz kadert in een eindwerk van Schoonderhage-personeelslid Joachim De Maeseneer, die een opleiding orthopedagogie volgt aan het VSPW in Gent.





(CVHN)