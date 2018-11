Bewoners ontsnappen uit zware brand Vuur ontstond in garage, vlammen sloegen al snel door het dak heen Koen Baten

23 november 2018

11u46 0 Ninove In de Rendestede in Denderwindeke heeft een zware brand heel wat schade aangericht aan een woning. De vlammen sloegen bij aankomst van de brandweer al door het dak. Het vuur ontstond in de garage, maar een expert zal moeten uitwijzen wat de brand precies veroorzaakt heeft. De bewoners en hun hond konden het huis tijdig verlaten.

Het vuur ontstond rond 9.00 uur en breidde razendsnel uit naar het dak. De bewoners konden de woning op tijd verlaten en ook de hond die in de woning verbleef werd gered.

Verschillende buurtbewoners schoten te hulp. “Ik zag heel wat rook vanuit de garage opstijgen en wist meteen dat het niet goed was", aldus buurman Gert-Jan Bert. “Ik nam mijn tuinslang en liep naar de garage, intussen was er ook al een boer met water aangekomen om te helpen”, klinkt het. Maar de vlammen waren haast niet tegen te houden. “De brand was te hevig en ik kon zelf niet meer blussen, een andere buurman verwittigde dan meteen de brandweer.”

De brandweer rukte massaal uit. “Vermoedelijk ontstond de brand in de garage van de woning”, zegt officier David Vermoesen. “Het vuur kon zich via een luik naar de zolder en het dak begeven, waardoor het in een mum van tijd een uitslaande brand werd. Dat de wagen in de garage stond heeft de brand vermoedelijk nog sneller laten ontwikkelen.” Ook de zonnepanelen op het dak wakkerden het vuur nog aan. “Na een tijdje kregen we de vlammen onder controle, maar de woning heeft aanzienlijk wat rookschade opgelopen. De zonnepanelen zijn vernield, de keuken raakte zwaar beschadigd en de rest van de woning heeft waterschade opgelopen door de bluswerken", aldus Vermoesen.

De brandweer had de handen vol met alles op te ruimen en de rijbaan was urenlang afgesloten. “We zullen proberen om de woning zo goed mogelijk dicht te maken, maar dat zal niet eenvoudig zijn omwille van de grote schade", besluit Vermoesen.

Burgemeester steekt hart onder de riem

Ook burgemeester Tania De Jonghe (Open Vld) kwam ter plaatse om de slachtoffers een hart onder de riem te steken. “Gelukkig zijn ze op tijd buiten geraakt en hebben ze ook de hond kunnen redden. We hebben met de gemeente een noodwoning aangeboden en zullen ook slachtofferhulp inschakelen om de eigenaars bij te staan.”

De bewoners, een gepensioneerd koppel, woonde ongeveer tien jaar in de woning en waren zwaar aangeslagen door de brand. Zij werden opgevangen door buren tijdens de brand en hun familie hielp om enkele waardevolle spullen en kleren uit de woning halen. Mogelijk worden ze opgevangen bij iemand van hun familie. Het koppel was te zwaar geschokt om te reageren.