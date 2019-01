Bewoners Ninia houden eerste nieuwjaarsreceptie Claudia Van den Houte

14 januari 2019

19u08 0 Ninove De bewoners van de appartementen boven het Ninia Shopping Center hebben maandag hun eerste nieuwjaarsreceptie gehouden.

Er waren 38 bewoners aanwezig voor een hapje en een drankje op de allereerste nieuwjaarsreceptie boven Ninia. “Het is de bedoeling om de mensen dichter bij elkaar te brengen en de sociale contacten te verhogen. Zo leert iedereen elkaar ook kennen”, vertelt organisator Lucien Van Den Driessche. “We zullen in de zomer ook proberen om activiteiten te organiseren, zodat de mensen meer naar buiten komen. We denken aan een petanquebaan of een pingpongtafel. We zullen nog bekijken welke interesse er is en dan ideeën uitwerken.”