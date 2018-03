Bewoners nieuwe sociale appartementen krijgen sleutel 30 maart 2018

02u45 0 Ninove De sociale huisvestingsmaatschappij Ninove-Welzijn heeft acht nieuwbouwappartementen aangekocht in de Polderbaan. Die werden gisteren feestelijk ingehuldigd met een receptie. De bewoners kregen hun sleutel overhandigd door Stijn Vermassen, voorzitter van Ninove-Welzijn.

Daarna was er nog een rondleiding in de appartementen. "Dit project is uniek, want we zijn erin geslaagd om privé en sociale huisvesting mooi met elkaar te verweven", aldus Vermassen. "Toen de appartementen klaar waren, hebben we onze kandidatenlijst aangeschreven en al snel bleek dat het project zeer gewild was. De appartementen zijn dan ook goed gelegen, pal in de binnenstad, met alles op wandelafstand." De acht nieuwbouwappartementen hebben - op een appartement na - allen twee slaapkamers. Er is een overeenkomst dat de twee gelijkvloerse appartementen op lange termijn, wanneer er een nieuwe toewijzing moet gebeuren, naar 75-plussers zullen gaan.





De bewoners waren gisteren alvast blij met de sleutel van hun nieuwe woonst. Gunther Temmermans kreeg de sleutel van een appartement op de tweede verdieping. "Het is een heel mooi appartement, ik ben blij dat ik er kan intrekken", aldus Gunther.





(CVHN)