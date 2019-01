Bewoner merkt rookontwikkeling aan boiler en verwittigt hulpdiensten Koen Baten

09 januari 2019

10u36 6

In de Kattestraat in Okegem, deelgemeente van Ninove, is vanochtend rond 08.30 uur een kleine brand uitgebroken in een woning. De bewoner van het pand merkte dat er rook uit zijn boiler kwam en verwittigde meteen de brandweer. De hulpdiensten hadden de situatie snel onder controle waardoor de schade beperkt bleef. Wat de rookontwikkeling veroorzaakte is op dit moment nog niet duidelijk. Niemand raakte gewond bij de brand. De politie hield wel even het verkeer tegen in de richting van Okegem zodat de brandweer hun werk kon doen. Dit zorgde voor lichte verkeershinder.