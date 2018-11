Bestuurster lichtgewond nadat ze tegen geparkeerde oplegger knalt Koen Baten

30 november 2018

16u46 0

Op de Koning Boudewijnlaan in Ninove is een vrouw vrijdagochtend rond 10 uur gewond geraakt nadat ze met haar wagen onder een geparkeerde oplegger was terechtgekomen. Hoe het ongeval kon gebeuren is niet duidelijk. De wagen stak een groot deel onder de oplegger, waardoor de achterste wielen zelf van de grond kwamen. De brandweer was snel ter plaatse om de vrouw uit haar voertuig te helpen. De materiële schade was enorm. De vrouw werd na het ongeval naar het ziekenhuis gebracht voor verdere verzorging.