Bestuurster gewond bij zware aanrijding op Brakelsesteenweg

29 december 2018

Op de Brakelsesteenweg ter hoogte van het kruispunt met de Tabakslaan in Appelterre-Eichem gebeurde vlak voor de middag een zwaar ongeval tussen twee voertuigen. Een bestelwagen reed er in de richting van Ninove, en vermoedelijk week de bestuurder plots af van zijn rijbaan. In de tegenovergestelde richting reed een Volkswagen richting Brakel. Beide voertuigen raakten elkaar zwaar in de flank, maar konden nipt een frontale aanrijding vermijden. Hoe het komt dat de bestuurder afweek van zijn rijbaan is nog niet duidelijk en wordt nog onderzocht. De klap moet hevig geweest zijn, want de bestelwagen verloor zijn wiel dat vast bleef hangen aan de personenwagen. Beide wagens kwamen ook op honderd meter van elkaar terecht op de drukke steenweg. De rijbaan richting Brakel werd afgesloten voor het verkeer omdat de bestelwagen op de middenberm was terechtgekomen. De bestuurster van de Volkswagen raakte ook gewond en werd naar het ziekenhuis gebracht voor verdere verzorging. Beide voertuigen werden getakeld en de brokstukken op de rijbaan werden opgeruimd.