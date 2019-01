Bestuurders met blauwe lichten krijgen proces-verbaal Koen Baten

31 januari 2019

17u40 0

Bij een politiecontrole van de lokale politie in Ninove werden in Denderwindeke twee bestuurders met blauwe lichten betrapt in hun wagen. De lichten waren tevens in werking, waardoor het voor andere bestuurders kon aanzien worden als een voertuig met prioriteit. Dit kon tot gevaarlijke situaties leiden. Er werd een proces verbaal opgesteld voor beide voertuigen en de blauwe verlichting werd verwijderd door de bestuurders.

Bij de verdere controle op het grondgebied Ninove werden 14 overtredingen vastgesteld, van de 74 voertuigen die gecontroleerd werden. Drie bliezen positief op alcohol en twee bestuurders waren onder invloed van drugs. Er waren ook nog enkele andere inbreuken in verband met de verzekering en het niet dragen van de gordel. Een bestuurder was niet in het bezit van zijn rijbewijs.