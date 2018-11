Bestuurder zwaargewond na hevige klap op Brusselsesteenweg Koen Baten

10 november 2018

00u30 6

Op de Brusselsesteenweg in Meerbeke is een bestuurder zwaargewond geraakt nadat hij met zijn wagen tegen een verlichtingspaal knalde. De man kwam vanuit Ninove. Het ongeval gebeurde ter hoogte van het Dats-tankstation. De brandweer van Ninove moest de bestuurder bevrijden uit zijn voertuig. Hij werd naar het ziekenhuis van Aalst gebracht. De Brusselsesteenweg was door het ongeval een tijdlang afgesloten in de richting van Ninove. Het verkeer moest plaatselijk rondrijden. De wagen liep aanzienlijke schade op en verloor bij de crash zelf een wiel. Ook de lantaarnpaal zal waarschijnlijk vervangen moeten worden. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk.