Bestuurder voor rechtbank nadat hij nieuwe wagen testte met vrienden 08 mei 2018

02u47 0

Yannick S. uit Ninove moest zich verantwoorden voor de rechtbank in Ninove nadat hij met zijn pas aangekochte Mitsubishi Lancer nogal sportief aan het rijden was doorheen het centrum. Hij deed dit om zijn vrienden te imponeren met zijn nieuwe aankoop. Aan Den Dollar in Ninove trok de man even op aan de rotonde wat voor heel wat lawaai zorgde gezien de krachtige en sportieve motor. "Zijn wagen was net via Engeland toegekomen, en zijn vrienden vroegen om even rond te rijden. De motor maakte veel lawaai, waardoor een politiepatrouille die 150 meter verder aan het tanken was een geluid hoorde en ter plaatse kwam", aldus advocaat van de beklaagde. "Hij was zeker niet aan het straatracen of mensen aan het uitdagen, hij rijdt gewoon graag met een sportieve wagen", klink het. "Dit zijn gewoon onnozele kinderstreken, maar had wel gevaarlijker kunnen aflopen", aldus politierechter Mireille Schreurs. Ze zal zich beraden over de zaak en uitspraak doen op 14 mei. (KBD)