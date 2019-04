Bestuurder rijdt meer dan 40 kilometer per uur te snel en legt positieve speekseltest af Koen Baten

14u54 18 Ninove De politie van Ninove heeft afgelopen weekend een bestuurder aan de kant gezet die op de Brakelsesteenweg in Voorde met een snelheid van 114 kilometer per uur reed waar slechts 70 kilometer per uur is toegelaten. De man werd nadien verder onderworpen aan een controle en legde een positieve speekseltest af. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen.

De snelheidsmeting gebeurde in het kader van een grote snelheidscontrole die de politie agelopen weekend heeft gehouden. In totaal werden er 1.751 voertuigen gecontroleerd. Daarvan waren er 522 bestuurders die het gaspedaal te diep induwden. Naast de snelheidsovertredingen werden ook twee bestuurders onder invloed van alcohol betrapt. Nog een andere bestuurder naast de snelheidsduivel werd betrapt onder invloed van drugs. Dit gebeurde op de Edingsesteenweg in Meerbeke. Een bestuurder negeerde ook het rode licht, twee andere bestuurders hadden hun gordel niet aan. Een motorrijder was niet in orde met de beschermende kledij die hij moest dragen.