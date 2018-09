Bestuurder rijdt lantaarnpaal omver Koen Baten

02 september 2018

In de Cyriel Prieëlsstraat in Aspelare, deelgemeente van Ninove, is een bestuurder rond 22.30 uur met zijn wagen tegen een eiland en een verlichtingspaal aangereden. De man reed in de richting van Ninove toen het om een nog onbekende reden plots fout ging. Hij reed in volle snelheid in op de verhoging en reed tegen een lantaarnpaal die volledig omplooide. De man zelf raakte niet gewond, maar verkeerde wel in shock. Hij moest niet weggevoerd worden met de ambulance. Het voertuig van de man is wel rijp voor de schroothoop. De brandweer van Ninove kwam ter plaatse om de rijbaan op te ruimen. Tijdens de takelwerken was de straat een tijdje afgesloten voor het verkeer. Ook elektriciteitsmaatschappij Eandis kwam ter plaatse om de paal te verwijderen en de elektriciteit uit te schakelen.