Bestuurder probeert politiecontrole te ontwijken

27 augustus 2018

11u00 4 Ninove De politie van Ninove heeft een bestuurder opgepakt die een controle op alcohol en drugs in het verkeer probeerde te ontwijken.

De verdachte plaatste zijn voertuig aan de kant in de J.B. Van Langenhaeckestraat in Appelterre, vlak voor de controlepost. Hij zette het vervolgens op een lopen via de tuinen van de nabije woningen. De politie ging hem achterna en kon hem ook vatten. De man bleek geseind te staan omdat hij probatievoorwaarden geschonden had. Het ging om een verval van recht tot sturen, en een verhoor met arrestatie.

De politie hield op drie locaties controles. In totaal werden 35 voertuigen gecontroleerd, goed voor twaalf overtredingen. Twee bestuurders werden betrapt op bellen achter het stuur. Eén voertuig bleek niet ingeschreven of verzekerd te zijn. Nog een ander voertuig bleek evenmin ingeschreven te zijn. Een bestuurder bleek zijn gordel niet te dragen, en nog een automobilist werd betrapt onder invloed van drugs. Zijn rijbewijs werd ingetrokken.