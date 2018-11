Bestuurder pleeg vluchtmisdrijf na botsing tegen verlichtingspaal Koen Baten

16 november 2018

17u54 0

Op de Edingsesteenweg in Denderwindeke bij Ninove heeft een bestuurder deze ochtend vroeg een verlichtingspaal aangereden in de richting van Ninove. De chauffeur verloor enkele brokstukken, maar reed na het ongeval gewoon verder. De brandweer ruimde de schade op, de politie is op zoek naar de automobilist.