Bestuurder knalt tegen rotonde en belandt op zijn zij Koen Baten

13 december 2018

Aan de rotonde op de Centrumlaan in Ninove is een bestuurder woensdagnacht rond middernacht met zijn wagen tegen de rotonde gereden. Na het ongeval kantelde hij op zijn zij. Hoe het komt dat de jongeman crashte met zijn wagen is op dit moment nog onduidelijk. De bestuurder geraakte gewond bij het ongeval en werd afgevoerd naar het ziekenhuis voor verdere verzorging.