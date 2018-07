Bestuurder gewond na crash in gracht 13 juli 2018

Op de N45 ter hoogte van het kruispunt Den Doorn in Ninove gebeurde donderdagochtend rond 6.00 uur een ongeval met een personenwagen. Een jonge bestuurder reed er richting Edingen toen hij om een nog onbekende reden plots van de baan afweek. Hierbij vernielde hij twee verkeersborden langs de kant van de weg. Zijn Nissan dook daarna drie meter naar beneden de gracht in en kwam tot stilstand in een weiland. Het voertuig liep zware schade op en is totaal vernield. De jonge bestuurder kon zelf nog eigenhandig uit zijn wagen stappen en werd gewond naar het ziekenhuis gebracht. De politie kwam ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen. Volgens enkele getuigen zou hij niet te snel gereden hebben. (KBD)