Bestuurder die wagen onder invloed van drugs parkeerde op het midden van de weg krijgt strenge straf Koen Baten

10 januari 2019

17u46 0

Een jonge bestuurder verscheen vanmiddag voor de rechtbank in Aalst nadat hij op 6 maart 2018 in het midden van de weg in Ninove werd aangetroffen met zijn voertuig. P. stond gewoon geparkeerd en reageerde niet meer. “Toen de politiediensten hem aanspraken kwam er amper een reactie en keek hij gewoon voor zich uit", aldus het openbaar ministerie. De politie verwittigde de hulpdiensten. Toen die arriveerden werd de man bijzonder agressief. De man bleek op het moment van de feiten zwaar onder invloed van drugs te zijn. Bij testen die uitgevoerd werden door een dokter later bleek er onder meer ketamine in zijn bloed te zitten. Volgens zijn advocaat raakte de man op het slechte pad omdat hij drie vrienden op korte tijd was verloren. “Hij geeft toe dat hij onder invloed was en buiten zinnen. Hij ging door een moeilijke periode door het overlijden van drie vrienden, maar doet er intussen alles aan om van de drugs af te blijven", aldus zijn raadsman. De beklaagde was echter niet aan zijn proefstuk toe en was ook in het verleden al veroordeeld voor drugs. De feiten leverden hem een geldboete op van 3.200 euro waarvan 2.400 euro met uitstel. Zijn rijbewijs werd ook voor zes maanden ingetrokken en hij moet alle examens opnieuw afleggen.