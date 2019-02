Bestuurder die positief test op alcohol legt bewijs van verloren rijbewijs voor Koen Baten

20 februari 2019

16u35 0 Ninove Bij een alcoholcontrole van de lokale politie van Ninove heeft de politie een bestuurder die onder invloed was betrapt op nog enkele andere overtredingen. Na de positieve ademtest legde de man een bewijs van verloren rijbewijs voor.

Uit de controle van de verbalisanten bleek dat de man geseind stond en dat zijn rijbewijs zich op de griffie van de rechtbank bevond. Dit omdat de bestuurder medische proeven moest afleggen alvorens hij weer achter het stuur mocht kruipen. De medische proeven werden tot op heden nog niet afgelegd, waardoor het verhaal mogelijk nog een staartje krijgt.

In totaal werden bij de controle vijftien overtredingen vastgesteld. Drie andere bestuurders werden betrapt onder invloed van drugs. Een bestuurder was ook in het bezit van drugs. Er waren ook twee inbreuken op het rijbewijs en de technische eisen van het voertuig. Tot slot werd ook nog een bestuurder betrapt op het gebruik van zijn gsm achter het stuur.