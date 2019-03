Bestuurder die fout geparkeerd stond staat terecht voor ongeval met fietsster, rechtbank roept getuigen op Koen Baten

14 maart 2019

16u48 0 Ninove Paul H. uit Ninove moest zich vandaag voor de rechtbank in Aalst verantwoorden voor een zwaar ongeval op de Brusselsesteenweg in Meerbeke. Een 72-jarige fietsster reed er in de richting van Brakel toen ze op het fietspad plots moest uitwijken voor een voertuig dat te ver geparkeerd stond en zijn deur opensloeg om uit te stappen. Hierdoor kwam ze in aanrijding met een lijnbus, kwam ten val en raakte ze zwaargewond.

Een deskundig verslag maakte duidelijk dat het voertuig hinderlijk geparkeerd stond en dat dat de oorzaak van het ongeval was. De vrouw overleed acht maanden later. Even werd er gedacht dat dit een gevolg was van het ongeval, maar uiteindelijk bleken er andere factoren te spelen. “Na het ongeval maakte de bestuurder van het voertuig zich niet meteen kenbaar, terwijl hij daar wel aanwezig was", aldus het openbaar ministerie. “Ik vraag dan ook een gevangenisstraf voor het vluchtmisdrijf", klinkt het. Daarnaast wordt ook een geldboete en rijverbod gevraagd.

Volgens de advocate van de verdediging is haar cliënt onschuldig, zij vraagt dan ook om de getuigen in de rechtbank opnieuw te laten verhoren. “Mijn cliënt opende pas het portier na het ongeval, hij wou hulp bieden en zijn deur was dus nog niet open. Ik ben van mening dat enkel de buschauffeur dit kon zien, en niet de andere getuige die dit verklaarde", klinkt het. “We hebben geen zekerheid of het portier al open ging voor het ongeval. Ook over het vluchtmisdrijf dat het openbaar ministerie vraagt volg ik niet. Hij was altijd aanwezig om hulp te bieden, ik durf dus met veel vertrouwen de vrijspraak te vragen voor dit bijzonder jammerlijke ongeval. Het heeft geen zin om een zondebok te zoeken.”

Alvorens de rechtbank zich uitspreekt over de zaak roepen ze de buschauffeur en de andere getuige op om meer duidelijkheid over de zaak te krijgen. Op 28 maart worden de getuigen verhoord in de rechtbank.