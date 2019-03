Bestuurder botst tegen gevel van eethuis Koen Baten

08 maart 2019

Op de Aalstersesteenweg in Ninove is een bestuurder met zijn auto tegen de gevel van eethuis Idefix terechtgekomen. Het ongeval gebeurde in de nacht van donderdag op vrijdag. De man kwam vanuit het centrum en was onderweg naar de Denderhoutembaan toen hij om een onbekende reden plots de controle verloor. Het voertuig kwam tegen de gevel terecht en liep aanzienlijke schade op. De gevel raakte bij het ongeval licht beschadigd, maar moest zeker niet gestut worden. Bij het ongeval raakte niemand gewond.