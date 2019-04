Bestuurder betrapt met 2,60 promille in zijn bloed Koen Baten

02 april 2019

14u48 0 Ninove Bij een verkeerscontrole op alcohol en drugs heeft de politie van Ninove een bestuurder met 2,60 promille in het bloed aan de kant gezet. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor vijftien dagen. De politie kon ook een persoon die geseind stond voor verhoor onderscheppen.

De controle vond plaats op vier locaties verspreid over Outer, Ninove en Voorde. In totaal werden 71 voertuigen gecontroleerd en werden er zestien overtredingen vastgesteld. Twee bestuurders werden betrapt op drugs in het verkeer. Ook liep nog een andere bestuurder, naast de bestuurder met 2,60 promille, tegen de lamp onder invloed van alcohol. Verder kon de politie ook vier overtredingen vaststellen op de technische keuring. Tot slot werden ook nog twee bestuurders betrapt zonder gordel en een bestuurder was aan het gsm’en achter zijn stuur.