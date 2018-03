Bestuurder belandt met voertuig in gracht 14 maart 2018

In de Kapittelstraat in Appelterre-Eichem bij Ninove gebeurde gisterenochtend rond 8.30 uur een ongeval met een personenwagen. Een chauffeur verloor er op de baan plots de controle over het stuur en belandde met zijn Toyota in de gracht. De man kon eigenhandig uit zijn voertuig kruipen.





Hij raakte niet gewond. De politie kwam ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen. Het voertuig liep slechts lichte schade op, maar moest getakeld worden. (KBD)