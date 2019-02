Bestuur stapt af van idee voor één grote carnavalswerkhal: “Bedrijven overtuigen om ruimte open te stellen voor telkens één of meerdere groepen” Claudia Van den Houte

04 februari 2019

18u34 0 Ninove Er komt geen werkhal voor alle carnavalsgroepen in Ninove. Het nieuwe stadsbestuur wil wel een oplossing zoeken voor het tekort aan werkruimtes voor carnavalisten, maar één grote werkhal is volgens schepen van Evenementen Marc Torrekens (Open Vld) financieel niet haalbaar. Hij wil bedrijven overtuigen om hun vrije ruimte ter beschikking te stellen van één of meerdere groepen.

In de Ninoofse carnavalswereld is er al jaren vraag naar een carnavalswerkhal. Heel wat groepen kampen immers met een plaatsgebrek voor hun wagen. Zo raakte in december een deel van de carnavalswagen van Dobbelteup zwaar beschadigd nadat de tenten waarin de wagen werd gebouwd omver waaiden. Het nieuwe stadsbestuur stelt nu dat één grote werkhal voor alle groepen onbetaalbaar is. “Een carnavalswerkhal is bijna niet haalbaar voor een stad als Ninove als je weet dat we zoveel groepen hebben en als je elke groep onderdak wil geven”, zegt schepen van Evenementen Marc Torrekens (Open Vld). “We weten dat er een grote nood is, maar financieel zou het een enorme aderlating zijn. Het budget van een hele legislatuur zou eraan zijn als we één grote hal zouden bouwen waarin alle groepen zouden gehuisvest worden.”

Toch erkent het bestuur de grote nood aan werkruimtes voor de carnavalsgroepen en wil het werken aan oplossingen. “We weten ook dat heel wat groepen vragende partij zijn en we willen daar gerust op inzetten”, aldus Torrekens. “We willen het niet blijven aan de kant te schuiven. Het is onze bedoeling om een regierol te vervullen om bedrijven waar er eventueel ruimte is over de brug te krijgen om hun beschikbare ruimtes open te stellen of ter beschikking te stellen van één of meerdere groepen. Er zijn bedrijven op ons grondgebied die ruimtes hebben die ze momenteel niet benutten. Andere bedrijven hebben panden die in het leegstandsregister staan. Ook die bedrijven zouden we benaderen en vragen om hun pand dat op de leegstandslijst staat ook ter beschikking te stellen voor carnavalisten. Die bedrijven zouden we dan van de leegstandslijst halen.”

“Deze eerste ronde zouden we voor de zomervakantie nog willen doen. Na carnaval starten we ook de dialoog op om te overleggen met de carnavalsinstanties. Nadat we de carnavalsgroepen hebben gehoord, zullen we structurele oplossingen voorstellen om het tekort van het probleem aan werkruimtes aan te pakken.”

Het bestuur neemt zich in haar startnota ook voor om carnavalsgroepen die plotseling geconfronteerd worden met het verlies van hun werkruimte actief te helpen in het zoeken naar alternatieven. Burgemeester Tania De Jonge (Open Vld) zei in december al te zullen uitkijken naar een oplossing voor carnavalsgroep Dobbeleup, maar de groep zegt niemand van de stad te hebben gehoord. “We hebben door zelf te zoeken en rond te horen een ruimte gevonden bij een voormalige boer”, vertelt Jimmy Herremans, voorzitter van Dobbelteup. “Momenteel hebben we dus onderdak dat beter is dan een tent.”

Over het voorstel van Torrekens blijft hij voorzichtig. “Er is een verschil tussen zeggen en doen. Bovendien zullen bedrijven niet staan te springen om een ruimte ter beschikking te stellen voor carnavalisten. Ze zullen bang zijn voor diefstal of beschadigingen van hun materiaal. Als het gaat om bedrijfsruimtes die echt leeg staan en de bedrijven winnen er ook bij om hun ruimte open te stellen, dat zou het wel positief kunnen zijn”, denkt Herremans.