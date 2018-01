Bestelwagen gekanteld 22 januari 2018

Op de Koning Boudewijnlaan in Ninove is zondagochtend een lichte bestelwagen gekanteld. Hoe het ongeval is kunnen gebeuren, is niet duidelijk. De bestuurster, een vrouw, raakte bij het ongeval niet gewond. De brandweer van Ninove kwam wel ter plaatse om signalisatie te plaatsen om het andere verkeer te waarschuwen. (KBD)