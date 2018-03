Bert Gabriëls brengt comedians samen voor De Ark van Pollare 24 maart 2018

02u47 0 Ninove Stand-upcomedian Bert Gabriëls was op bezoek bij De Ark van Pollare vzw, die weidedieren opvangt.

Hij is op donderdag 21 juni te gast op de derde comedy-avond ten voordele van de Ark en zal in cc De Plomblom in Ninove samen op het podium staan met Bas Birker, Nigel Williams, Thomas Smith en Jens Dendoncker. "We zijn heel tevreden met deze topaffiche. Die is er dankzij Bert. Hij kon de comedians warm maken hiervoor", aldus Hans Lenvain van De Ark.





"Het is eens aangenaam om als comedians samen op het podium te staan, wat nog zelden gebeurt", zegt Bert Gabriëls, die peter is van De Ark. "Ik ben zelf opgegroeid op een boerderij en weet dat er veel komt kijken bij de opvang van weidedieren." Tickets via





reserveren@telenet.be.





(CVHN)