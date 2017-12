Benefiet voor tweejarige Loena ZANGER MARC TOMPSON IN DE BRES VOOR PEUTER MET HERSENSCHADE CLAUDIA VAN DEN HOUTE

02u46 0 Foto's Claudia Van den Houte Radio PROS hield eerder deze maand ook al een actie voor Loena. Papa Danny (rechts) en mama Jennice (met Luna op de arm) zijn zeer blij met alle steun. Ninove Ninoofs charmezanger Marc Tompson organiseert samen met vrienden op zaterdag 6 januari een benefiet in Appelterre voor de tweejarige Loena. Het meisje liep afgelopen zomer hersenschade op toen ze in het water terechtkwam en verblijft nu in een revalidatiecentrum. Met de benefiet hoopt de zanger de ouders van het kindje een hart onder de riem te steken.

"Ik ben bevriend met de papa van Loena, Danny Vervloesem. Hij werkt bij radio PROS en we leerden elkaar vorig jaar kennen tijdens de kerstshow van radio PROS", vertelt Marc. "Na de actie die radio PROS recent al deed ten voordele van Loena, kwam ik op het idee om een benefiet te organiseren. Ik heb zelf kleinkinderen, waaronder een kleindochter van twee jaar oud, en leef enorm mee met de ouders van Loena. De zorgen voor Loena zijn zeer duur. Met de opbrengst van deze amusementsavond willen we de zware medische kosten helpen betalen. De papa van Loena heeft bovendien ook al veel gedaan voor mij. Nu kan ik eens iets terugdoen. Ik presenteer maar treed zelf niet op tijdens de benefiet en geef andere artiesten de kans zich van hun beste kant te laten zien. Daarnaast wil ik hiermee ook een beetje mijn steun betuigen aan radio PROS, die een moeilijke periode beleeft".





repro Claudia Van den Houte Charmezanger Marc Tompson zingt voor Loena.

Zuurstoftekort

Loena (2) kwam begin augustus in het water terecht in de jachthaven van Willebroek, waar de woonboot van haar ouders ligt. "Ze moet 20 minuten in het water hebben gelegen vooraleer we ze vonden. In het ziekenhuis werd ze 50 minuten gereanimeerd vooraleer er terug een hartslag was. In totaal heeft ze dus 70 minuten een zuurstoftekort gehad", vertelt papa Danny. "In het ziekenhuis spraken de dokters ervan haar van de beademingsmachine te halen omdat een hersenscan had aangetoond dat het toch nooit meer goed zou komen, maar de volgende dag ademde ze terug zelf, zonder behulp van de machine. Na zo'n twee weken in coma te hebben gelegen, deed ze haar oogjes terug open. Toen ze net waker was, was ze blind en doof, maar ze heeft haar zicht en haar gehoor teruggekregen. Ze begint ook alweer te brabbelen. Alleen haar motoriek is nog een probleem. We hopen dat ze binnenkort toch zelf opnieuw speelgoed zal kunnen nemen en misschien terug zal kunnen stappen. Ze moet terug van nul beginnen. De benefiet die Marc organiseert, betekent veel voor ons. In de toekomst zullen er nog veel onkosten zijn, zoals aangepaste stoelen en het aanpassen van onze woning. Hopen dat het voor 100 procent terug goedkomt, heeft geen zin, dat kan niet. Wel hopen we dat Loena nog zal verbeteren, dat ze gelukkig zal zijn op haar manier en dat ze het zelf zal kunnen aanvaarden. Revalidatiecentrum Pulderbos in Zandhoven, waar ze nu verblijft, zal haar daarmee misschien kunnen helpen" , aldus papa Danny en mama Jennice.





De benefiet vindt zaterdag 6 januari vanaf 19 uur plaats in zaal Pax in Appelterre. Er zijn optredens van Nico zingt Hazes, Marcoff, zangduo Dirk en Carine en Sammy Baker. Er ook een verrassingsact. De toegang bedraagt 7 euro.