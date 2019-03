Belastingdienst haalt meer dan 20.000 euro belastingen op tijdens controle zwaar vervoer Koen Baten

20 maart 2019

15u37 0 Ninove De lokale politie van Ninove heeft samen met de Vlaamse Belastingdienst, de Vlaamse Wegeninspectie en de RVA een controle gehouden op zwaar vervoer. De controlepost werd opgesteld aan de Brakelsesteenweg in Ninove. Er werden in totaal 42 voertuigen gecontroleerd, 13 overtredingen werden vastgesteld.

Twee chauffeurs van zwaar vervoer legden een positieve drugtest af. Verder waren er drie bestuurders die reden met een overlading. Hierbij werd in totaal 2.400 euro opgehaald. De politie kon ook enkele inbreuken vaststellen op ladingzekering. Hierbij werden boetes geïnd tot 466 euro. Een bestuurder was niet in orde met zijn vergunning en kreeg een boete van 400 euro opgelegd.

In totaal werd ook 20.044,59 euro opgehaald aan achterstallige belastingen. Ook een bestuurder met uitzonderlijk vervoer was niet in orde en kreeg een geldboete. Tot slot werd ook nog een vrachtwagenbestuurder betrapt van wie de technische keuring niet in orde was.